Si intitola Itinerario di Convivenza  Il NOI dello Sci di Fondo, del Centro Sud Italia limportante iniziativa ideata e promossa da Arturo Como, componente della Commissione Nazionale per lo Sci di Fondo della FISI - Federazione Italiana Sport Invernali, accolta con favore dalla dirigenza nazionale e dai comitati FISI del Centro Sud, in particolare di Abruzzo, Molise, Lazio Sardegna, Calabria Basilicata e Sicilia, per sensibilizzare la politica e lopinione pubblica sulle difficoltà che incontrano gli atleti che praticano lo sci di fondo nel Centro Sud, costantemente alle prese con criticità dovute, oltre che agli evidenti cambiamenti climatici, a carenza di infrastrutture, problematiche di carattere logistico e di trasporto, limitatezza di impianti preposti ad accogliere le attività sportive, invernali ed estive.

A questo scopo è stato indetto un incontro per domani, venerdì 20 febbraio alle 9:30, alla Camera dei Deputati, nella sala Giacomo Matteotti, al quale interverranno, per i territori di Calabria e Basilicata, la consigliera nazionale FISI Bianca Zupi e il presidente del CAL Salvatore Loria, accompagnati dal Responsabile regionale del Fondo Pino Mirarchi e da una rappresentanza di consiglieri e tecnici.

Numerose personalità del mondo politico e istituzionale hanno accolto linvito del promotore e voluto prendere parte alliniziativa che rappresenta una presa di posizione decisa per salvaguardare il movimento sportivo e garantire ai tanti giovani che vivono nelle regioni su citate le stesse possibilità di crescita e sviluppo sportivo degli atleti che abitano al Nord Italia.

In tempo di Giochi Olimpici il tema è particolarmente sentito, anche in virtù degli importanti risultati che i nostri campioni ci stanno regalando, frutto di anni di allenamenti e sacrifici.