La Pielle Matera Basket viaggia in direzione Foggia per la 18° giornata della DR1 Puglia. Lappuntamento in programma è quello contro la capolista EuroBasket Club, che allandata trovò nei biancazzurri il primo vero ostacolo della stagione. La squadra di coach Ciccio Losito, infatti, nella prima parte di stagione ha imposto allindiscussa capo fila della stagione uno dei soli due match persi sino a questo momento. Sicuramente la storia sarà differente, i coach Papa e Verri dopo la sfida infrasettimanale contro Apricena, avranno solamente due giorni per preparare lappuntamento casalingo, ma vorranno certamente riscattare la sfida che li ha visti sconfitti al PalaSassi.







Dallaltra parte una Pielle Matera Basket che ha voglia di tornare a festeggiare, dopo un mese difficile. Dal rientro post natalizio ad oggi, infatti, coach Losito e i suoi ragazzi non sono riusciti a trovare quella continuità di risultati e prestazioni che hanno accompagnato tutto il girone dandata. La classifica è stata mossa poco e pian piano gli ultimi quattro posti sono diventati sempre più vicini. Lobiettivo resta la salvezza, sia chiaro, ma per quanto fatto vedere nella prima parte di stagione, raggiungerlo sembrava molto più facile. Tanti infortuni e acciacchi di varia natura hanno un po' fatto disperdere quanto di buono costruito e ora bisognerà chiudere la pratica nelle prossime quattro settimane. Infatti, dopo la sfida alla capolista Foggia, che pare al momento proibitiva ma va affrontata a testa alta domenica sera, con palla a due alle ore 19; poi arriveranno le sfide alla Nuova Libertas Foggia (in casa), Apricena (trasferta) e Virtus Altamura (in casa) che dovranno definire davvero la stagione. Il campionato si concluderà a Manfredonia.







Siamo arrivati a questo punto della stagione con troppi acciacchi, oltre gli infortuni gravi e meno gravi che ci hanno accompagnato da novembre in poi, e che non ci hanno permesso di allenarci bene, ma questa non vuol essere una scusante. Abbiamo abbassato i ritmi in gara e, in un campionato dove paghiamo chili e centimetri a quasi tutti gli altri roster, non riuscire a creare vantaggi con i possessi veloci e azioni di contropiede, ci mette in difficoltà  ammette coach Ciccio Losito . Lobiettivo era e resta la salvezza, non ci siamo esaltati quando eravamo tra le migliori quattro, non ci abbattiamo ora. La squadra è compatta ed ha voglia di dare il massimo sino alla fine. Ora abbiamo Foggia capolista come sfida probante, poi avremo gli scontri diretti con rivali che sono sotto di noi in classifica. Dovremo essere bravi a sfruttarli al meglio e portare a casa i punti necessari per ottenere un posto tra i play off, che per noi vorrà dire salvezza raggiunta.







Ma cosa è mancato in questo periodo, oltre la forma fisica? Ci è mancata lesperienza, sappiamo che siamo un gruppo giovane e che quando la palla pesa non è facile. Ma la società ha creato questa squadra proprio per dare a più giovani del nostro settore giovanile la possibilità di affacciarsi al mondo dei grandi e fare esperienza. Prendersi le responsabilità nei momenti chiave di una partita aiuta a far crescere e noi siamo contenti quando i ragazzi lo fanno. Certamente ci sarà da lottare ancora tanto, ma ci faremo trovare pronti ad affrontare al meglio le sfide che contano e definiranno il finale di stagione.