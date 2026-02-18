A Policoro si è tenuta una conferenza stampa molto attesa, durante la quale l’amministrazione comunale ha fornito chiarimenti alla comunità in seguito alla sentenza del TAR Basilicata che ha respinto il ricorso contro l’impianto di biometano. Il Comune ha spiegato tutte le azioni intraprese a difesa del territorio e annunciato i prossimi passi alla luce delle perplessità sollevate dai cittadini. Il sindaco di Policoro, Enrico Bianco, ha dichiarato: "Stiamo valutando attentamente le 41 pagine delle motivazioni del TAR, che analizzano i 21 punti sollevati dal Comune, per capire se vi siano margini per un eventuale appello al Consiglio di Stato. Voglio sottolineare che non c’è stato alcun silenzio assenso da parte nostra: il parere negativo espresso dal Comune dopo la riapertura dei termini della Regione Basilicata è stato alla base del ricorso, che tuttavia non è stato condiviso dal TAR. La normativa attuale favorisce l’installazione di questi impianti, e purtroppo molti comuni italiani si trovano nella nostra stessa situazione. Abbiamo comunque agito per difendere il territorio e ora valuteremo se proseguire la battaglia al Consiglio di Stato. È una sfida difficile, ma necessaria". All’incontro pubblico era presente anche Francesco Acinapura, presidente dell’Associazione Difendiamo il Territorio, portavoce delle preoccupazioni della comunità circa la sicurezza dell’impianto e l’area scelta, sottolineando che non si escludono ulteriori richieste di controlli e accertamenti.

