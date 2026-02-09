|
|
|Donna deceduta dopo il parto: Latronico e Spera allospedale di Lagonegro
9/02/2026
Questa mattina l’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, e il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, Giuseppe Spera, si sono recati in visita al presidio ospedaliero di Lagonegro dove sabato scorso una giovane donna è deceduta dopo il parto. “Siamo qui - hanno sottolineato Latronico e Spera - per portare la vicinanza umana e istituzionale del Governo regionale alla famiglia della signora Francesca (originaria di Santa maria del Cedro ma residente a Scalea). È un momento di profondo dolore per l’intera comunità lucana. Abbiamo ritenuto doveroso essere presenti qui - hanno aggiunto - anche per rassicurare il personale che, pur in un clima di comprensibile tensione, continua a prestare servizio con la consueta diligenza e professionalità. L’Azienda ha già attivato tutti i protocolli previsti per analizzare l’iter clinico. Collaboreremo pienamente con le autorità competenti, certi che il lavoro dei nostri professionisti resti orientato esclusivamente alla tutela della salute dei pazienti e al bene del territorio”.
L’assessore e il direttore generale hanno ribadito che il presidio di Lagonegro resta un punto di riferimento essenziale per l’area sud della Basilicata. Le istituzioni si impegnano a monitorare costantemente l’evolversi della situazione, garantendo al contempo la serenità necessaria affinché l’ospedale prosegua la sua attività ordinaria al servizio della collettività.
