In Basilicata, l’associazione “Famiglia e sussidiarietà” continua a offrire un sostegno fondamentale a centinaia di persone e famiglie vittime del sovra-indebitamento e del gioco d’azzardo, operando nei centri di ascolto di Matera, Policoro e Potenza. Numeri significativi per una regione piccola, che mostrano la portata di un fenomeno sempre più preoccupante. Secondo Angelo Festa, presidente dell’associazione, intervistato dalla TGR Basilicata, nel 2025 l’organizzazione ha garantito prestiti per 250 mila euro e contributi a fondo perduto per circa 32 mila euro, assistendo famiglie e piccole imprese in difficoltà. Il sovra-indebitamento nasce da eventi imprevisti – perdita del lavoro, malattie, separazioni – dall’aumento del costo della vita o da una gestione finanziaria problematica, come l’abuso del credito al consumo.

Norme come la legge nazionale 3 del 2012, detta “legge antisuicidi”, permettono di ridurre o cancellare debiti insostenibili. Festa, alla TGR Basilicata, sottolinea: “Le persone devono sapere che è possibile venirne fuori, evitando di finire nelle mani degli usurai”. Le risorse regionali e nazionali offrono strumenti concreti per garantire sostegno economico e protezione a chi è in difficoltà.