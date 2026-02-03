|
|Meteo instabile sullItalia: allerta gialla della Protezione Civile, anche in Basilicata
3/02/2026
Domani, mercoledì 4 febbraio 2026, l’Italia sarà interessata da precipitazioni diffuse e temporali sparsi, con quota neve sopra i 600-1000 metri sulle regioni settentrionali e appenniniche. Le temperature rimarranno stabili, mentre i venti soffieranno forti o di burrasca in gran parte del Sud, con raffiche più intense su Puglia, Basilicata e Calabria ionica. I mari saranno agitati o molto mossi, con particolare intensità su Adriatico meridionale, Tirreno e Ionio.
La Protezione Civile ha emanato allerta gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico su diverse regioni. In Basilicata, sono attivi fenomeni temporaleschi significativi sui bacini Basi-A1, A2, B, C, D, E1 ed E2, con possibili criticità legate a piogge intense e locali allagamenti. Si raccomanda prudenza e di evitare spostamenti non necessari nelle zone più colpite.
In tutta Italia, attenzione ai fenomeni più intensi su Calabria, Campania, Sicilia, Toscana e Emilia-Romagna, mentre in Basilicata la combinazione di pioggia e venti forti può creare situazioni di disagio, soprattutto in aree collinari e lungo i corsi d’acqua. Le autorità invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti meteo e le indicazioni della Protezione Civile per ridurre i rischi.
