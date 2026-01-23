Il ciclone “Harrly” ha lasciato definitivamente l’Italia dopo aver colpito duramente anche la costa metapontina. Il mare in tempesta, con onde fino a tre metri, ha provocato danni significativi soprattutto agli arenili di Rotondella, Scanzano Jonico e Metaponto. Sul territorio sono caduti 37 millimetri di pioggia, a fronte dei 50 medi di gennaio, sufficienti però a causare allagamenti nelle strade rurali e nei terreni tra Nova Siri, Policoro e Scanzano. In quest’ultima località il mare ha aggravato l’erosione costiera in zona Terzo Madonna. La Regione Basilicata è intervenuta convocando per martedì 27 gennaio una riunione operativa con sindaci, balneari e uffici competenti. «Un confronto necessario – ha dichiarato l’assessore Pasquale Pepe – per affrontare in modo coordinato gli effetti delle mareggiate». All’esame misure di sostegno al comparto, tra cui la riduzione dei canoni demaniali e gli interventi di ripristino degli arenili, valutando anche la richiesta dello stato di emergenza.