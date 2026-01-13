HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Fake news su esenzione della tassa automobilistica 2026 per gli over 70

13/01/2026



Negli ultimi giorni è circolata una fake news riguardante una presunta esenzione generalizzata della tassa automobilistica per tutti gli “over 70” a partire dal 1° gennaio 2026. A tal riguardo, l’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità della Regione Basilicata comunica che la notizia è destituita di ogni fondamento, in quanto priva di qualsiasi presupposto legislativo, sia a livello nazionale sia regionale.




