HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
All'ospedale di Lagonegro nasce il primo bambino in Basilicata del 2026

1/01/2026



L’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza annuncia con gioia la nascita del primo bambino del 2026, venuto alla luce un minuto dopo la mezzanotte nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Lagonegro diretto dal dottor Alfonso Chiacchio, nell'ambito del dipartimento della Donna e del Bambino, diretto dal dottor Sergio Schettini. Il neonato si chiama Alessandro, figlio di Antonella e Giovanni, calabresi. Alla nascita pesava 3380 gr ed era lungo 51 cm. Il parto è avvenuto tramite taglio cesareo d’urgenza, prontamente gestito dall’équipe multidisciplinare di Ostetricia e ginecologia, Anestesia e Neonatologia. Mamma e bambino stanno bene e sono seguiti con attenzione dall’équipe sanitaria.


"La nascita del primo bambino del 2026 rappresenta sempre un momento di grande significato e speranza – dichiara il direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo, Giuseppe Spera – e testimonia ancora una volta la capacità dei nostri professionisti di affrontare anche situazioni di urgenza con competenza, tempestività e grande senso di responsabilità. La nascita del primo bambino dell’anno assume un valore ancora più significativo – continua il Dg Spera – perché testimonia la fiducia che anche famiglie provenienti da regioni limitrofe ripongono nelle nostre strutture ospedaliere.


È un’occasione per rinnovare il nostro impegno quotidiano nel garantire cure di qualità, sicurezza e umanità alle mamme, ai neonati e alle loro famiglie. Un sentito ringraziamento va a tutto il personale sanitario che ha operato - i ginecologi Francesco Lacerenza e Gabriella Cappetta, l'ostetrica Antonella Olivieri, l'anestesista Giuseppe Guarini e il neonatologo Nicola Campanaro - che, conclude il Dg Spera, con professionalità e dedizione, ha gestito l'urgenza e accompagnato la nuova vita fin dai primi istanti". L’Azienda ospedaliera regionale San Carlo si unisce agli auguri alla famiglia, condividendo la gioia per questo lieto evento che apre simbolicamente il nuovo anno.




ALTRE NEWS

CRONACA

1/01/2026 - Matera, primo nato del 2026: Liam. Nessun ferito grave da Capodanno, solo un bambino lievemente ferito a Policoro
1/01/2026 - All'ospedale di Lagonegro nasce il primo bambino in Basilicata del 2026
31/12/2025 - Mobilità sanitaria: ok allaccordo BasilicataPuglia
31/12/2025 - Caporalato, scarcerati due pakistani dopo la tragedia sulla fondovalle dellAgri

SPORT

31/12/2025 - Rinascita Lagonegro: a lavoro in vista della trasferta di Fano
30/12/2025 - La Fiamma Olimpica illumina Potenza: CONI e CIP Basilicata auspicano maggiore sinergia per il futuro
30/12/2025 - Pielle Matera, bilancio positivo e ambizioni in crescita
29/12/2025 - ACS 09: il 2025 si chiude con la vittoria del girone della Juniores

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo