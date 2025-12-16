Si è svolto nel pomeriggio di oggi, nell’Aula consiliare di Pescopagano, l’incontro pubblico “Pescopagano, una storia che cura. Passato, presente e prospettive dell’Ospedale di Pescopagano”. Nel suo intervento, l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico ha ribadito il valore strategico dell’Ospedale di Pescopagano, riconosciuto come polo di eccellenza per la riabilitazione e per le patologie respiratorie, al servizio non solo della Basilicata ma anche di un bacino sovraregionale che comprende Campania e Puglia. Grazie a investimenti mirati della Regione e dell’AOR San Carlo, il presidio ha registrato un significativo rafforzamento infrastrutturale, tecnologico e professionale, con un conseguente incremento dei ricoveri riabilitativi. Latronico ha evidenziato il ruolo centrale dell’ospedale nella continuità assistenziale, accompagnando i pazienti dalla fase acuta al recupero funzionale e riducendo il ricorso ai trasferimenti fuori regione. Un modello di sanità pubblica fondato sulla qualità delle cure, sulla prossimità e sull’attenzione alla persona, particolarmente rilevante per i territori interni.

Il potenziamento ha riguardato anche le strutture. L’ospedale dispone di una piscina dedicata all’idroterapia, trattamento essenziale per le patologie ortopediche e traumatologiche, supportato da elevata competenza professionale. Il presidio presenta una vocazione riabilitativa completa, rivolta sia alle patologie acute sia a quelle croniche. Sono attualmente operativi un reparto di lungodegenza (Codice 60) con 20 posti letto e un reparto di medicina fisica e riabilitativa (Codice 56) con 24 posti letto. È inoltre attivo il reparto di Fisiopatologia Respiratoria e Riabilitazione Polmonare, con 24 posti letto, punto di riferimento per un’utenza sovraregionale.

Ampio spazio è stato dedicato al potenziamento complessivo dell’offerta riabilitativa, che comprende medicina fisica e riabilitativa, lungodegenza, riabilitazione neurologica e respiratoria, servizi ambulatoriali qualificati e dotazioni tecnologiche avanzate, tra cui palestre attrezzate e la piscina per idroterapia. L’assessore ha infine sottolineato il ruolo determinante del personale sanitario e l’importanza del lavoro in rete con gli altri presidi dell’Azienda. “L’Ospedale di Pescopagano – ha dichiarato Latronico – è una realtà da consolidare e valorizzare ulteriormente nel tempo, perché risponde a un bisogno concreto di salute e rappresenta una scelta di equità territoriale e di rafforzamento del servizio sanitario pubblico”.

L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso delle istituzioni a proseguire il percorso di sviluppo del presidio, in un dialogo costante con la comunità e con gli operatori sanitari, per una sanità sempre più vicina ai cittadini.