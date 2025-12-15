HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Un presidio di coscienza contro le mafie

15/12/2025



Nel cuore della Calabria nasce un nuovo strumento di responsabilità collettiva: l’Osservatorio diocesano sui fenomeni mafiosi e per la legalità della diocesi di Cassano all'Ionio. Non un semplice luogo di studio, ma una presenza attiva nel territorio, pensata per rompere il silenzio e contrastare concretamente la cultura mafiosa. L’iniziativa prende ispirazione dall’Evangelii gaudium di Papa Francesco, che invita la Chiesa a non restare spettatrice del dolore, ma a camminare dentro le ferite della società. È da questa visione che prende forma un progetto che sceglie il coraggio, la profezia e l’azione. Alla guida dell’Osservatorio c’è il lucano don Marcello Cozzi, da anni impegnato nell’antimafia sociale. Il suo compito è chiaro: incidere nei meccanismi del potere criminale, spezzare l’isolamento delle vittime, trasformare la comunità ecclesiale in una rete viva di sostegno e liberazione. L’Osservatorio sarà un punto di riferimento per chi subisce estorsioni, usura, corruzione e violenze mafiose, offrendo ascolto, accompagnamento e supporto qualificato anche alle famiglie. Un segno concreto per dire che nessuno deve affrontare la prepotenza criminale da solo. Perché la lotta alle mafie non è affare di pochi, ma una responsabilità condivisa. E il Vangelo, quando si fa carne nella storia, diventa forza di libertà.




