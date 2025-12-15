|
|
|Un presidio di coscienza contro le mafie
15/12/2025
Nel cuore della Calabria nasce un nuovo strumento di responsabilità collettiva: l’Osservatorio diocesano sui fenomeni mafiosi e per la legalità della diocesi di Cassano all'Ionio. Non un semplice luogo di studio, ma una presenza attiva nel territorio, pensata per rompere il silenzio e contrastare concretamente la cultura mafiosa. L’iniziativa prende ispirazione dall’Evangelii gaudium di Papa Francesco, che invita la Chiesa a non restare spettatrice del dolore, ma a camminare dentro le ferite della società. È da questa visione che prende forma un progetto che sceglie il coraggio, la profezia e l’azione. Alla guida dell’Osservatorio c’è il lucano don Marcello Cozzi, da anni impegnato nell’antimafia sociale. Il suo compito è chiaro: incidere nei meccanismi del potere criminale, spezzare l’isolamento delle vittime, trasformare la comunità ecclesiale in una rete viva di sostegno e liberazione. L’Osservatorio sarà un punto di riferimento per chi subisce estorsioni, usura, corruzione e violenze mafiose, offrendo ascolto, accompagnamento e supporto qualificato anche alle famiglie. Un segno concreto per dire che nessuno deve affrontare la prepotenza criminale da solo. Perché la lotta alle mafie non è affare di pochi, ma una responsabilità condivisa. E il Vangelo, quando si fa carne nella storia, diventa forza di libertà.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua