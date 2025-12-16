Fermati dopo tre gare consecutive vinte i ragazzi della Pielle Matera Basket in DR1 Puglia. Il nuovo corso della Virtus Altamura (che ha cambiato guida tecnica) trova subito slancio grazie ad una prestazione sopra le righe e determinata, nonostante una mai arrendevole avversaria, capace di risalire da un brutto colpo subito prima del riposo lungo. Così, con il punteggio di 72-67, i padroni di casa portano a casa il loro secondo successo stagionale. Nonostante le tante assenze di peso, coach Francesco Losito è riuscito a tenere la gara sempre viva e nel finale solamente un po' di inesperienza nelle rotazioni e un po' di sfortuna non hanno permesso di concretizzare quella che sarebbe stata la quarta vittoria consecutiva.







La settimana che ha portato alla sfida non è stata facile. Infatti, oltre al lungodegente Daniele Lopane (infortunatosi durante il derby della quinta giornata di campionato), nei primi allenamenti si è fermato anche laltro play biancazzurro Mirko Cardinale. Con poche certezze in regia coach Losito ha dovuto reinventare, salvo poi doversi arrendere allassenza (in panchina solamente per essere accanto ai suoi compagni) di Davide De Astis, anche lui fermato da un problema. Squadra affidata a capitan Innocenzo Vignola, al solito grande realizzatore Gabriele Petronella e ai tanti giovani della cantera piellina a disposizione. Ne è uscita una gara arrembante, con alcune pecche certamente, ma che è servita da grande scuola per i ragazzi che si approcciano al mondo del basket dei grandi con la voglia di crescere e migliorare.







La partenza dei ragazzi di coach Ciccio Losito è stata veemente e con una grande qualità realizzativa, tanto da chiudere il primo quarto in netto vantaggio sul +9 (13-22). Ma al ritorno in campo i padroni di casa hanno reagito e sfruttato al meglio le rotazioni ridotte degli ospiti biancazzurri. Il punteggio cambia vistosamente e velocemente, tanto che la Virtus Altamura riesce a restituire i 22 punti agli ospiti, subendone solamente 8. Un quarto sotto la doppia cifra spedisce dietro la Pielle (35-30). Ma la sfida è aperta e nonostante le evidenti difficoltà, coach Losito riesce a trovare nei suoi uomini più rappresentativi una grande risposta. Ma, la soddisfazione maggiore è arrivata ancora una volta dal classe 2008 Giovanni Natuzzi, capace di distinguersi con 11 punti realizzati e finire per la prima volta in stagione in doppia cifra. Una grande soddisfazione per una società come la Pielle Matera Basket, che affronta questo campionato con lobiettivo di far crescere i suoi giovani e portarli ad essere sempre più competitivi.







Il terzo quarto infatti, frutto del 14-19 del campo, vede le due squadre prepararsi al rush finale perfettamente appaiate nel punteggio (49-49). Lultimo quarto è decisivo e la maggiore freddezza dei padroni di casa, uniti alla determinazione dopo il cambio allenatore e la spinta di giocare in casa, sono fatali per la Pielle, che non riesce a mettere dentro il canestro decisivo e deve arrendersi al parziale di 23-18 e, nel complesso al 72-67 sulla sirena finale. Niente sconforto però, in settimana si torna a lavorare per recuperare più pedine possibili e prepararsi alla sfida di sabato 20 dicembre al PalaSassi contro la G.Angel Manfredonia, gara che chiuderà il girone dandata della DR1 Puglia.