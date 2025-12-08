HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Policoro dedicherà a Pino Mango la nuova strada e lanfiteatro del Palaercole

8/12/2025



A undici anni dalla scomparsa di Pino Mango, avvenuta a Policoro durante un concerto di beneficenza dell’associazione World of Colors, l’amministrazione comunale annuncia che la nuova strada tra il municipio e il Palaercole sarà intitolata alla “voce della Lucania”. Il sindaco Enrico Bianco spiega che la cerimonia si terrà dopo l’installazione della pubblica illuminazione e che sono stati richiesti fondi per mettere in sicurezza l’anfiteatro, destinato anch’esso a portare il nome dell’artista. Un doppio omaggio al cantante lucano e al suo profondo legame con Policoro e la Basilicata.




Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



