Pattinaggio artistico: Bardi si congratula con Potenza e Paternoster

8/12/2025



Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, si congratula con la giovane Sabrina Potenza, 17 anni, che ha conquistato la medaglia doro nella Categoria MSP professionale livello 2 al MSP World Cup di pattinaggio artistico su rotelle a Tallinn, in Estonia, laureandosi Campionessa del Mondo. Un successo che raddoppia lemozione per il podio tutto potentino, grazie anche alla performance di Elisa Paternoster che ha conquistato la medaglia dargento nella stessa categoria.
Sabrina ed Elisa sono due straordinarie atlete, lesempio più brillante della nostra gioventù, ha detto il Presidente Bardi. Vedere due ragazze di Potenza eccellere in una disciplina di altissimo livello mondiale, portando a casa loro e largento, è motivo di un orgoglio per tutta la Basilicata. Questi risultati non arrivano per caso, ma sono il frutto di sacrifici, passione e del sostegno fondamentale delle loro famiglie, delle società sportive e delle scuole che le hanno formate.
Il Presidente  che è anche coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni  ha voluto sottolineare limportanza dello sport come veicolo di valori e come ambasciatore del territorio: La Basilicata si conferma fucina di talenti. Quando le nostre eccellenze, che siano nello sport, nella scienza o nella cultura, raggiungono vette così alte, limmagine della nostra regione ne esce rafforzata in tutto il mondo. A Sabrina, a Elisa, alle loro famiglie e ai loro allenatori va il ringraziamento sincero della Basilicata intera per averci regalato questa gioia. Siete un modello di determinazione e un faro per tutti i giovani lucani.


