|Pattinaggio artistico: Bardi si congratula con Potenza e Paternoster
8/12/2025
|Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, si congratula con la giovane Sabrina Potenza, 17 anni, che ha conquistato la medaglia doro nella Categoria MSP professionale livello 2 al MSP World Cup di pattinaggio artistico su rotelle a Tallinn, in Estonia, laureandosi Campionessa del Mondo. Un successo che raddoppia lemozione per il podio tutto potentino, grazie anche alla performance di Elisa Paternoster che ha conquistato la medaglia dargento nella stessa categoria.
Sabrina ed Elisa sono due straordinarie atlete, lesempio più brillante della nostra gioventù, ha detto il Presidente Bardi. Vedere due ragazze di Potenza eccellere in una disciplina di altissimo livello mondiale, portando a casa loro e largento, è motivo di un orgoglio per tutta la Basilicata. Questi risultati non arrivano per caso, ma sono il frutto di sacrifici, passione e del sostegno fondamentale delle loro famiglie, delle società sportive e delle scuole che le hanno formate.
Il Presidente che è anche coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni ha voluto sottolineare limportanza dello sport come veicolo di valori e come ambasciatore del territorio: La Basilicata si conferma fucina di talenti. Quando le nostre eccellenze, che siano nello sport, nella scienza o nella cultura, raggiungono vette così alte, limmagine della nostra regione ne esce rafforzata in tutto il mondo. A Sabrina, a Elisa, alle loro famiglie e ai loro allenatori va il ringraziamento sincero della Basilicata intera per averci regalato questa gioia. Siete un modello di determinazione e un faro per tutti i giovani lucani.
