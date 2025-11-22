Come annunciato nei giorni scorsi, la neve è arrivata puntuale imbiancando le montagne del Sud Italia. Il fronte gelido in discesa dalla Scandinavia ha raggiunto anche le regioni meridionali, portando un brusco calo delle temperature e regalando i primi scenari invernali dell’anno.

In Campania, le cime dei rilievi sono apparse questa mattina ricoperte da un leggero manto bianco. Prima neve sul Monte Cervati, la vetta più alta della regione in provincia di Salerno, e imbiancatura anche sul Vesuvio. Nel massiccio cilentano l’arrivo della neve ha segnato simbolicamente l’inizio della stagione invernale. A Caggiano, il centro abitato più alto della Valle del Tanagro, si è registrata la prima spolverata di neve della stagione.

Scenario simile in Basilicata, dove la neve è caduta e continua a cadere sui principali rilievi: Vulturino, Monte Raparo, Sirino e Pollino si presentano completamente imbiancati, offrendo paesaggi tipicamente invernali sopra i 1100 metri di quota.

Anche in Calabria il fronte freddo ha portato le prime nevicate: Pollino e Sila hanno visto scendere i primi fiocchi, accompagnati da un significativo calo termico. Neve segnalata anche nell’area del Santuario della Madonna Maria Santissima del Pollino.

