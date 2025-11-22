HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Potenza, Finanza acquisisce documenti sull ''affidopoli lucana'' nelle scuole

22/11/2025



Nuovi sviluppi nell’inchiesta sull’“affidopoli lucana”: dopo i controlli dei carabinieri, al Comune di Potenza sono arrivati anche gli agenti della Guardia di Finanza. Secondo quanto riportato da Altravoce – Il quotidiano della Basilicata, a firma di Leo Amato, la Finanza ha acquisito documenti relativi ai lavori scolastici affidati a due ditte non edili.
Le commesse coinvolte riguardano il rifacimento della copertura della palestra della scuola Sinisgalli (29mila euro) e la manutenzione delle coperture delle altre palestre comunali (21mila euro), entrambe affidate a chiamata diretta.
Il Quotidiano riporta: “Ai funzionari presenti sono stati richiesti i documenti sulle commesse al centro del filone potentino dell’inchiesta sull’affidopoli lucana. Le due commesse, datate giugno 2025, sono state affidate a chiamata diretta per il modico valore (le leggi prevedono l’obbligo di gara solo oltre i 140mila euro) e sulla base di ‘pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento’ delle società. Queste motivazioni, identiche nelle due determine di affidamento, non trovano però riscontro nella Banca dati dei contratti pubblici dell’Anac”.




ALTRE NEWS

CRONACA

22/11/2025 - Potenza, Finanza acquisisce documenti sull ''affidopoli lucana'' nelle scuole
22/11/2025 - Matera, Consiglio comunale bloccato: rinviata lelezione del presidente
22/11/2025 - ASP Potenza, FIALS denuncia stallo gestionale e minaccia lo stato di agitazione
22/11/2025 - Truffe online, nuovo inganno: profili falsi con foto di Dirigenti della Polizia di Stato

SPORT

22/11/2025 -  La Rinascita Lagonegro attesa al Pala De Andrè: domani la gara con la Consar Ravenna
21/11/2025 - Campionato Serie D: le sfide della 13^ Giornata
21/11/2025 - La Pielle Matera Basket alla prova della capolista Foggia
21/11/2025 - Potenza a Bisceglie, mister Tancredi: ''Diaz squadra di grande qualità, continuo a chiedere umiltà al gruppo''

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo