Nuovi sviluppi nell’inchiesta sull’“affidopoli lucana”: dopo i controlli dei carabinieri, al Comune di Potenza sono arrivati anche gli agenti della Guardia di Finanza. Secondo quanto riportato da Altravoce – Il quotidiano della Basilicata, a firma di Leo Amato, la Finanza ha acquisito documenti relativi ai lavori scolastici affidati a due ditte non edili.

Le commesse coinvolte riguardano il rifacimento della copertura della palestra della scuola Sinisgalli (29mila euro) e la manutenzione delle coperture delle altre palestre comunali (21mila euro), entrambe affidate a chiamata diretta.

Il Quotidiano riporta: “Ai funzionari presenti sono stati richiesti i documenti sulle commesse al centro del filone potentino dell’inchiesta sull’affidopoli lucana. Le due commesse, datate giugno 2025, sono state affidate a chiamata diretta per il modico valore (le leggi prevedono l’obbligo di gara solo oltre i 140mila euro) e sulla base di ‘pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento’ delle società. Queste motivazioni, identiche nelle due determine di affidamento, non trovano però riscontro nella Banca dati dei contratti pubblici dell’Anac”.