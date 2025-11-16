|
|Monte Alpi, escursionista smarrito: intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata
16/11/2025
Oggi pomeriggio, intorno alle ore 14:00, il Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata è stato allertato dai Carabinieri della stazione di Castelsaraceno per intervenire nelle ricerche di un uomo di 49 anni, residente a Lecce, che aveva richiesto supporto dopo aver smarrito il sentiero durante il rientro da un’escursione sul Monte Alpi. Immediatamente sul posto è intervenuta la Compagnia dei Carabinieri di Castelsaraceno, che ha raggiunto l’escursionista e, poco dopo, è stata affiancata da una squadra del CNSAS. I soccorritori hanno scortato l’uomo fino alla propria autovettura, assicurandone il rientro in sicurezza.
L’intervento si è concluso senza alcun problema fisico per l’escursionista, che risultava solamente stanco e spaventato.
Il Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata ricorda l’importanza di pianificare sempre con attenzione le escursioni e di portare con sé strumenti di orientamento e comunicazione adeguati.
foto di repertorio
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua