Oggi pomeriggio, intorno alle ore 14:00, il Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata è stato allertato dai Carabinieri della stazione di Castelsaraceno per intervenire nelle ricerche di un uomo di 49 anni, residente a Lecce, che aveva richiesto supporto dopo aver smarrito il sentiero durante il rientro da un’escursione sul Monte Alpi. Immediatamente sul posto è intervenuta la Compagnia dei Carabinieri di Castelsaraceno, che ha raggiunto l’escursionista e, poco dopo, è stata affiancata da una squadra del CNSAS. I soccorritori hanno scortato l’uomo fino alla propria autovettura, assicurandone il rientro in sicurezza.

L’intervento si è concluso senza alcun problema fisico per l’escursionista, che risultava solamente stanco e spaventato.

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata ricorda l’importanza di pianificare sempre con attenzione le escursioni e di portare con sé strumenti di orientamento e comunicazione adeguati.

foto di repertorio