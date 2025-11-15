HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Maratea, ordinanza del sindaco: Bonifica ex Pamafi entro 90 giorni

15/11/2025



Cesare Albanese, sindaco di Maratea, ha firmato un’ordinanza nei confronti dei Commissari Liquidatori della Soc. Coop. Agricola Flomar a.r.l., appunto in liquidazione coatta, con la quale individua “in 90 giorni” il termine per “la rimozione e il recupero o smaltimento dei rifiuti” dell’area dell’ex Pamafi. Inoltre, attraverso il provvedimento stabilisce l’avvio “della procedura di bonifica” entro “30 giorni” .


Il sito si trova a Castrocucco ed è di proprietà della Regione, ma nel possesso degli stessi commissari. Da circa vent’anni si trascina la procedura di liquidazione dell’ex cooperativa e, nel frattempo, l’intera zona è divenuta oggetto di diversi incendi dolosi ed ha provocato un’emergenza ambientale ed è divenuta rifugio per i cinghiali.


Il Ministero aveva nominato tre commissari i quali, erroneamente, pensavano che il sito - la cui estensione è di 25 ettari e sul quale insistono serre, fabbricati e case - fosse di proprietà della cooperativa salvo poi scoprire, dopo un lungo contenzioso con la Regione Basilicata, che è invece di proprietà della stessa Regione. Nel 2018 sembrava di essere sul punto della consegna dei commissari alla Regione ma l’accordo saltò.


Fin dal suo insediamento, il primo cittadino della Perla del Tirreno, si è impegnato affinché si arrivi ad un epilogo positivo della vicenda, convinto di quanto l’intera area possa “rappresentare un importante volano di sviluppo non solo per Maratea, ma per l’intero lagonegrese”.


 


Lasiritide.it


 




ALTRE NEWS

CRONACA

15/11/2025 - Maratea, ordinanza del sindaco: Bonifica ex Pamafi entro 90 giorni
14/11/2025 - Francavilla In Sinni, nota di Poste italiane
14/11/2025 - Basilicata. Pubblicato bando personale Api Bas
14/11/2025 - ''Un commissario per la galleria di Maratea''

SPORT

14/11/2025 - Eccellenza. Policoro: arriva il difensore Nangura
14/11/2025 - La Basilicata ospita lo stage federale della FIPAV
13/11/2025 - Potenza C5, contro lAradeo per restare agganciato al treno delle big
13/11/2025 - Giuseppe Di Bari è il nuovo direttore sportivo del Potenza Calcio

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo