POTENZA- Contro lAradeo per rimanere nella scia delle grandi del campionato.

Per la sesta giornata del campionato di Serie B, girone G, il Potenza C5 ospita sabato pomeriggio (ore 15:30) al PalaPergola la formazione pugliese che arriva in Basilicata in una posizione di classifica difficile. Nel Potenza però due assenze pesanti: non saranno delle gara infatti Murilo Rodrigues e Domenico Lorpino appiedati in settimana per un turno dal Giudice Sportivo.

In casa rossoblù ecco lanalisi del tecnico Rocco Tancredi.

Partiamo dalla gara di sabato a Carovigno, è stata una partita difficile anche per le dimensioni del campo che limita lo sviluppo del gioco. Abbiamo portato a casa tre punti pesantissimi in una partita dai due volti. Un ottimo primo tempo che si è chiuso con il risultato di 1-5 e un secondo tempo difficile dovuto allaggressività della squadra avversaria e ad un cambio di atteggiamento da parte degli arbitri. Abbiamo subito due espulsioni quanto meno discutibili che hanno condizionato di molto la gara. Devo dire che la squadra ha dimostrato un grandissimo carattere ottenendo una vittoria importante  spiega mister Tancredi  adesso sabato ci aspetta la sfida casalinga con lAradeo, squadra in piena fase di cambiamento. Noi abbiamo delle assenze importanti quindi dobbiamo andare in campo concentrati e giocare una gara intelligente considerando anche qualche rotazione in meno a disposizione. Di certo non dobbiamo assolutamente guardare la classifica che al momento non rispecchia ancora i valori di tutte le squadre. Dobbiamo essere umili e avere la giusta voglia e la giusta cattiveria agonistica per portare a casa un risultato positivo.

A dirigere la sfida saranno Sante Garofalo di Battipaglia e Andrea Avezzano di Foggia. Agostino Fiorentino di Barletta curerà la sezione crono.