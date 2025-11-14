Dal 17 al 21 novembre 2025 la Basilicata ospita un nuovo collegiale che vedrà impegnate giovani atlete provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.



​Le sessioni di lavoro, guidate dal direttore tecnico del settore giovanile femminile della FIPAV Marco Mencarelli, si svolgeranno al Centro Sportivo Mancinelli di Tito Scalo (PZ).

Tra le convocate anche otto atlete lucane.​



Le sessioni di allenamento si svolgeranno al Centro Sportivo Alfredo Mancinelli di Tito Scalo (PZ) e saranno aperte al pubblico.

Le società e i tecnici regionali sono invitati a partecipare: sarà possibile osservare da vicino il lavoro dello staff nazionale, seguire limpostazione metodologica e confrontarsi con i tecnici federali sulle dinamiche dellallenamento.

Unopportunità concreta di crescita e condivisione per tutto il movimento lucano.



Inoltre, mercoledì 19 novembre è in programma dalle 09:30 alle 12:30 il "Regional Day" della Fipav Basilicata, con il tecnico Under 21 Nino Gagliardi al Centro Sportivo Mancinelli di Tito Scalo (PZ).

Seguirà alle ore 19:00 l'amichevole al Palazzetto "Caizzo" di Potenza contro la PM Volley, impegnata nel campionato di Serie C campano.