|La Basilicata ospita lo stage federale della FIPAV
14/11/2025
|Dal 17 al 21 novembre 2025 la Basilicata ospita un nuovo collegiale che vedrà impegnate giovani atlete provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.
Le sessioni di lavoro, guidate dal direttore tecnico del settore giovanile femminile della FIPAV Marco Mencarelli, si svolgeranno al Centro Sportivo Mancinelli di Tito Scalo (PZ).
Tra le convocate anche otto atlete lucane.
Le sessioni di allenamento si svolgeranno al Centro Sportivo Alfredo Mancinelli di Tito Scalo (PZ) e saranno aperte al pubblico.
Le società e i tecnici regionali sono invitati a partecipare: sarà possibile osservare da vicino il lavoro dello staff nazionale, seguire limpostazione metodologica e confrontarsi con i tecnici federali sulle dinamiche dellallenamento.
Unopportunità concreta di crescita e condivisione per tutto il movimento lucano.
Inoltre, mercoledì 19 novembre è in programma dalle 09:30 alle 12:30 il "Regional Day" della Fipav Basilicata, con il tecnico Under 21 Nino Gagliardi al Centro Sportivo Mancinelli di Tito Scalo (PZ).
Seguirà alle ore 19:00 l'amichevole al Palazzetto "Caizzo" di Potenza contro la PM Volley, impegnata nel campionato di Serie C campano.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua