Tramite una nota stampa, il sindaco di Francavilla in Sinni, Romano Cupparo, ha annunciato la riapertura anticipata, rispetto al tempo previsto e comunicato tramite una comunicazione di ieri, dell’ufficio postale cittadino dopo la chiusura improvvisa di ieri.

«Sono stati due giorni concitati e di forte preoccupazione per l’intera cittadinanza riguardo alla questione dell’Ufficio Postale di Francavilla in Sinni» scrive il sindaco Cupparo. «In qualità di Sindaco, desidero comunicare la riapertura dell’UP nella giornata di martedì 18 novembre».

Il primo cittadino ha inoltre rivolto un ringraziamento all’assessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, al responsabile delle Relazioni Istituzionali Sud Italia di Poste Italiane, avvocato Savastano, al personale di Poste Italiane e alla proprietà dell’immobile per l’interlocuzione avuta nella mattinata odierna.

«La sinergia tra le istituzioni – conclude Cupparo – ha dimostrato che una situazione complessa e annosa può essere risolta celermente e nel minor tempo possibile».