Potenza, maxi atto vandalico nella notte: decine di auto danneggiate in centro

12/11/2025



Maxi atto vandalico nella notte a Potenza: decine di auto danneggiate tra viale Marconi, via Mazzini e via IV Novembre. Lo riporta la Tgr Basilicata. Un uomo ha divelto o staccato gli specchietti retrovisori di numerose vetture parcheggiate, provocando danni ingenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura, che hanno effettuato i rilievi e raccolto testimonianze. Le indagini hanno già portato all’individuazione e alla denuncia del presunto responsabile, un uomo di origine extracomunitaria. La Polizia invita i proprietari dei veicoli a recarsi in Questura per formalizzare la denuncia.




