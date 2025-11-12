|
|Potenza, maxi atto vandalico nella notte: decine di auto danneggiate in centro
12/11/2025
Maxi atto vandalico nella notte a Potenza: decine di auto danneggiate tra viale Marconi, via Mazzini e via IV Novembre. Lo riporta la Tgr Basilicata. Un uomo ha divelto o staccato gli specchietti retrovisori di numerose vetture parcheggiate, provocando danni ingenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura, che hanno effettuato i rilievi e raccolto testimonianze. Le indagini hanno già portato all’individuazione e alla denuncia del presunto responsabile, un uomo di origine extracomunitaria. La Polizia invita i proprietari dei veicoli a recarsi in Questura per formalizzare la denuncia.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua