Con la pubblicazione sul sito ardsubasilicata.it diventano definitive le graduatorie per gli aventi diritto alle borse di studio per l’anno accademico 2025/2026. Con sei mesi di anticipo rispetto alla scorsa annualità, l’Azienda Regionale di DSU di Basilicata mantiene gli impegni presi e si appresta a pagare la prima quota già entro il prossimo mese di Novembre. Circa 1350 gli studenti che beneficeranno della Borsa di Studio di cui circa 260 sono i fuori sede e circa 110 gli studenti iscritti al semestre filtro di Medicina che, in attesa di apposita graduatoria a loro riservata, rimarranno congelati fino agli esiti del superamento,o meno, degli esami per l’iscrizione al Corso universitario.

“Come avevamo detto nel corso delle Audizioni Regionali, e agli Studenti che incontrammo a pochi giorni dal nostro insediamento – sostiene il Presidente Ardsu Enzo Summa- abbiamo notevolmente anticipato i tempi per la pubblicazione delle graduatorie definitive ed entro il prossimo mese di novembre verrà pagato il primo anticipo dell’indennità, prevista dal Bando. Quella delle borse di studio è un’attività che per l’Ardsu deve rappresentare l’ordinarietà della gestione dell’Ente DSU – continua Summa- e non è immaginabile pensare che si possa pagare la prima quota dopo sei mesi dall’iscrizione al Corso di Laurea. Rispetto al passato siamo in anticipo di sette mesi ma sono queste le tempistiche da rispettare e – conclude il Presidente- devo ringraziare per l’impegno il Direttore Generale, Avv. Giuseppe Giuzio, che ha sovrinteso in prima persone affinchè andasse tutto nel verso giusto ma anche il nostro funzionario addetto ai servizi di DSU, Antonio Luongo, che ha confermato la propria elevata competenza in materia di sostegno allo studio.”