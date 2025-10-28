POTENZA  Cè rammarico e non solo per aver perso la vetta della classifica. Il Potenza C5 perde 4-3 la sfida al vertice contro la Grimal Futsal Barletta. Un approccio troppo morbido, poi una bella reazione che non è bastata per tornare dalla seconda trasferta consecutiva in Puglia con un risultato positivo nella terza giornata del campionato di Serie B di calcio a 5, girone G.

Sapevamo che ci aspettava una gara ostica, maschia contro una squadra che lotterà fino alla fine per il vertice della classifica  spiega Rocco Tancredi tecnico del Potenza C5 - la gara è andata come pensavamo, era stata preparata bene ma un approccio iniziale sbagliato e la poca cattiveria agonistica messa nella prima parte ha compromesso il risultato. Abbiamo avuto una discreta reazione nel secondo tempo e abbiamo provato a recuperare la contesa, ci siamo andati solo vicini. Questa partita ci deve far capire che non ci si può rilassare un secondo e non bisogna mai staccare soprattutto in un campionato equilibrato e difficile come questo.



Sabato al PalaPergola cè il derby contro il Bernalda ancora fermo a zero punti.



Ora ci attende unaltra sfida complicata, contro il Bernalda. Abbiamo la possibilità di riscattarci e mi aspetto una risposta importante già a partire dai primi allenamenti settimanali, conclude il mister rossoblù.

