Operazione antimafia in Basilicata, 41 misure cautelari

16/10/2025



Sono 41 le persone coinvolte in un'operazione antimafia in Basilicata.
I Carabinieri del Comando provinciale di Matera stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Potenza - su richiesta della Dda del capoluogo lucano - "nei confronti di 41 persone nell'ambito - è scritto in un comunicato diffuso dall'Arma - di un'operazione finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti ed altro".
I dettagli dell'operazione saranno forniti in una conferenza stampa, che si terrà alle ore 10 presso la Procura della Repubblica di Potenza.




Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



