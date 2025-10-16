Sono 41 le persone coinvolte in un'operazione antimafia in Basilicata.

I Carabinieri del Comando provinciale di Matera stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Potenza - su richiesta della Dda del capoluogo lucano - "nei confronti di 41 persone nell'ambito - è scritto in un comunicato diffuso dall'Arma - di un'operazione finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti ed altro".

I dettagli dell'operazione saranno forniti in una conferenza stampa, che si terrà alle ore 10 presso la Procura della Repubblica di Potenza.