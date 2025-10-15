|
|Rinascita Lagonegro, countdown campionato: il programma degli allenamenti settimanali verso Prata di Pordenone
15/10/2025
| Inizia oggi lintensa cinque giorni di preparazione che trascinerà la Rinascita Volley Lagonegro alla prima giornata di Serie A2 Credem Banca 2025/2026, in programma domenica 19 ottobre (ore 17.30) al PalaPrata di Prata di Pordenone contro il sestetto guidato da coach Mario Di Pietro.
Si torna a lavorare dopo i due giorni di riposo (domenica e lunedì) che Waldo Kantor ha concesso al gruppo al termine dellultimo allenamento congiunto pre-season, disputato sabato pomeriggio insieme alla Virtus Aversa.
Il ciclo dei quattro test pre stagionali (due con la Romeo Sorrento e altrettanti con gli aversani) si è concluso con ottime sensazioni generali ed ha permesso allo staff tecnico di consolidare i meccanismi di squadra e verificare i progressi sia sul piano fisico che su quello tecnico-tattico. La squadra ha mostrato incoraggianti segnali di crescita partita dopo partita, alternando momenti di intensità e sperimentazione a fasi di consolidamento del gioco. Le indicazioni arrivate dagli allenamenti congiunti confermano una squadra in costruzione, ma sempre più consapevole dei propri mezzi e delle proprie qualità, come ha spiegato lo stesso tecnico argentino al termine della sfida di sabato pomeriggio.
Per la settimana che porta allesordio stagionale, lo staff ha definito un programma ben preciso: due sedute in sala pesi nelle mattine di martedì e venerdì, mentre tutti i pomeriggi saranno dedicati al lavoro tecnico con la palla, a cui si aggiungerà una sessione supplementare giovedì mattina. Nella giornata di sabato, invece, è prevista la partenza per il Friuli: un ultimo passo prima che si accendano definitivamente i riflettori sul campionato.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua