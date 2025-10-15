L’Ente Parco Nazionale del Pollino ha pubblicato il bando “A scuola nel Parco Nazionale del Pollino”, iniziativa finanziata dalla Regione Calabria per promuovere il turismo scolastico sostenibile nei comuni del versante calabrese dell’area protetta.

Il progetto punta a far conoscere il Parco agli studenti, incoraggiando forme di turismo educativo e rispettoso dell’ambiente. Sono previsti contributi fino a 100 euro per studente per la realizzazione di gite scolastiche tra il 10 e il 22 novembre 2025, con attività didattiche ed escursioni guidate dalle Guide Ufficiali del Parco. Come si legge nella nota diffusa dal Parco Nazionale del Pollino, potranno partecipare scuole primarie e secondarie di tutta Italia, purché pernottamenti e pasti avvengano in strutture del versante calabrese e le attività siano svolte da guide qualificate.

Il Commissario Luigi Lirangi ha definito l’iniziativa “un’importante opportunità per far conoscere alle giovani generazioni il valore ambientale e culturale del Parco”, precisando che a breve sarà pubblicato anche un bando dedicato al versante lucano.

Sempre nella nota stampa si evidenzia , le domande dovranno essere inviate entro il 31 ottobre 2025 via PEC all’indirizzo parcopollino@mailcertificata.biz .