|
|
|Nicolangelo Ielpo ai Mondiali di Powerlifting: il talento lauriota pronto a rappresentare lItalia in Sudafrica
14/10/2025
|Il lauriota Nicolangelo Ielpo rappresenterà lItalia al Campionato Mondiale di Powerlifting, in programma a Johannesburg (Sudafrica) dal 28 al 30 novembre 2025. Latleta lucano gareggerà nella categoria -93 kg, dopo aver conquistato la qualificazione grazie allottimo risultato ottenuto al Campionato Europeo 2024 in Irlanda, dove ha totalizzato 500 Dots tra squat, panca piana e stacco da terra, chiudendo al quarto posto assoluto. Come riportato dal sito ivl24.it.
Per Ielpo non sarà una novità calcare il palcoscenico mondiale: aveva già partecipato ai Mondiali 2023 in Polonia, esperienza che ha segnato un passo importante nella sua crescita sportiva. Oggi continua la preparazione tra Lauria e la Val dAgri, dove trova lambiente ideale per affinare tecnica e determinazione.
«Allenarmi qui in Val dAgri mi ha permesso di crescere come atleta e come persona. Il sostegno di chi mi conosce è una motivazione enorme. Non è stato un cammino facile: tra lavoro, allenamenti e sacrifici quotidiani ho imparato che la costanza ripaga sempre», racconta Ielpo.
Con umiltà e ambizione, latleta lucano guarda al Sudafrica come a una nuova sfida:
«Spero che la mia esperienza incoraggi i giovani del territorio a credere nei propri obiettivi. Affrontare un mondiale significa competere con i migliori al mondo, ma anche rappresentare il proprio Paese con orgoglio e rispetto».
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua