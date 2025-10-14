Il lauriota Nicolangelo Ielpo rappresenterà lItalia al Campionato Mondiale di Powerlifting, in programma a Johannesburg (Sudafrica) dal 28 al 30 novembre 2025. Latleta lucano gareggerà nella categoria -93 kg, dopo aver conquistato la qualificazione grazie allottimo risultato ottenuto al Campionato Europeo 2024 in Irlanda, dove ha totalizzato 500 Dots tra squat, panca piana e stacco da terra, chiudendo al quarto posto assoluto. Come riportato dal sito ivl24.it.

Per Ielpo non sarà una novità calcare il palcoscenico mondiale: aveva già partecipato ai Mondiali 2023 in Polonia, esperienza che ha segnato un passo importante nella sua crescita sportiva. Oggi continua la preparazione tra Lauria e la Val dAgri, dove trova lambiente ideale per affinare tecnica e determinazione.

«Allenarmi qui in Val dAgri mi ha permesso di crescere come atleta e come persona. Il sostegno di chi mi conosce è una motivazione enorme. Non è stato un cammino facile: tra lavoro, allenamenti e sacrifici quotidiani ho imparato che la costanza ripaga sempre», racconta Ielpo.

Con umiltà e ambizione, latleta lucano guarda al Sudafrica come a una nuova sfida:

«Spero che la mia esperienza incoraggi i giovani del territorio a credere nei propri obiettivi. Affrontare un mondiale significa competere con i migliori al mondo, ma anche rappresentare il proprio Paese con orgoglio e rispetto».



