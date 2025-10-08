di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.

Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.

Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua