9/10/2025 - Federconsumatori Basilicata: allarme sul gioco dazzardo online nei piccoli comuni
8/10/2025 - Morte Dora Lagreca: il gip deve decidere sullarchiviazione
8/10/2025 - Spese familiari 2024, Federconsumatori: ''In Basilicata servono dati e politiche su misura''
8/10/2025 - Marconia avrà il suo svincolo sulla Basentana: arriva il progetto esecutivo, lavori conclusi entro il 2027

9/10/2025 - Episodio di razzismo in Coppa Italia: Ferrandina e Francavilla unite nella condanna
9/10/2025 - Rinascita Lagonegro, Sperotto: "Stiamo lavorando con estrema concentrazione"
9/10/2025 - Futsal, Serie B: per il Potenza esordio casalingo contro Brindisi
8/10/2025 - Il Francavilla espugna il Santa Maria e accede ai sedicesimi di Coppa

Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



