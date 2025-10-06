|
|Weekend di formazione e verifica per le squadre Forra del CNSAS di Basilicata, Calabria e Sicilia
6/10/2025
Weekend impegnativo per le squadre Forra dei Servizi Regionali CNSAS di Basilicata, Calabria e Sicilia. Sotto la direzione di un istruttore nazionale (INFor) e due istruttori regionali (IRFor) si sono svolte le verifiche per il mantenimento della qualifica, obbligatorie da piano formativo. Le attività si sono concentrate in gole di confine tra Basilicata e Calabria. I candidati, nonostante le basse temperature, si sono cimentati in progressione, manovre di autosoccorso e movimentazione barella. All' evento formativo ha partecipato anche un medico del Soccorso Alpino Lucano, il quale ha acquisito la qualifica OTSF (operatore tecnico sanitario forra).
In questo modo cresce il livello di operatività sanitaria in ambiente ostile e fluviale .
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua