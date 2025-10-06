HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Weekend di formazione e verifica per le squadre Forra del CNSAS di Basilicata, Calabria e Sicilia

6/10/2025



Weekend impegnativo per le squadre Forra dei Servizi Regionali CNSAS di Basilicata, Calabria e Sicilia. Sotto la direzione di un istruttore nazionale (INFor) e due istruttori regionali (IRFor) si sono svolte le verifiche per il mantenimento della qualifica, obbligatorie da piano formativo. Le attività si sono concentrate in gole di confine tra Basilicata e Calabria. I candidati, nonostante le basse temperature, si sono cimentati in progressione, manovre di autosoccorso e movimentazione barella. All' evento formativo ha partecipato anche un medico del Soccorso Alpino Lucano, il quale ha acquisito la qualifica OTSF (operatore tecnico sanitario forra).
In questo modo cresce il livello di operatività sanitaria in ambiente ostile e fluviale .




ALTRE NEWS

CRONACA

6/10/2025 - Weekend di formazione e verifica per le squadre Forra del CNSAS di Basilicata, Calabria e Sicilia
6/10/2025 - Grumento Nova: vigili del fuoco salvano un bovino intrappolato nel fango alla diga del Pertusillo
6/10/2025 - Incendio a Nemoli: a fuoco una fabbrica, nessun ferito
6/10/2025 - Lavoratori morti sulla SS 598: indaga la Procura di Matera

SPORT

6/10/2025 - Trofeo CONI 2025: doppio oro per la Basilicata con Rocco e Giuseppe Gallo cat, 10/12 anni
6/10/2025 - Eccellenza. Matera città dei sassi, futuro incerto: il presidente Ragone lascia, la società apre al dialogo
6/10/2025 - Basilicata protagonista al Torneo delle Regioni 2025 di Baseball5
6/10/2025 - Anche liron man rotondese Giulio Di Sanzo al via della Sassi di Matera da 140km

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo