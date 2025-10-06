Weekend impegnativo per le squadre Forra dei Servizi Regionali CNSAS di Basilicata, Calabria e Sicilia. Sotto la direzione di un istruttore nazionale (INFor) e due istruttori regionali (IRFor) si sono svolte le verifiche per il mantenimento della qualifica, obbligatorie da piano formativo. Le attività si sono concentrate in gole di confine tra Basilicata e Calabria. I candidati, nonostante le basse temperature, si sono cimentati in progressione, manovre di autosoccorso e movimentazione barella. All' evento formativo ha partecipato anche un medico del Soccorso Alpino Lucano, il quale ha acquisito la qualifica OTSF (operatore tecnico sanitario forra).

In questo modo cresce il livello di operatività sanitaria in ambiente ostile e fluviale .