Anche liron man rotondese Giulio Di Sanzo al via della Sassi di Matera da 140km

6/10/2025



Una corsa tra storia, natura selvaggia, mare e ulivi: Puglia UTMB Terra delle Gravine si svolge nello straordinario scenario delle Gravine, due profonde incisioni naturali nella crosta terrestre, simili a canyon. Tra i partecipanti nella distanza regina dei 140 km, con partenza da Matera il prossimo 7 novembre, cè anche il rotondese Giulio Di Sanzo che abbiamo già conosciuto per essere un super maratoneta.
Questo evento coinvolge sei meravigliosi borghi: la splendida Matera, con i suoi "Sassi" patrimonio Unesco; Ginosa; Laterza, che vanta la gravina più lunga d'Europa; Castellaneta, città famosa in tutto il mondo per essere la patria della leggenda del cinema muto Rodolfo Valentino; e infine Castellaneta Marina, con le sue magnifiche spiagge.
Dalla terra dei sassi parte il viaggio di 140km e 3.500 m di dislivello alla scoperta della Terra delle Gravine. Tra Basilicata e Puglia un percorso insidioso, con molto single track costeggiando ed attraversando i canyon più grandi d'Europa. L'ultima parte porterà dolcemente verso l'arrivo sul mare, con gli ultimi km sulla bellissima spiaggia di Castellaneta Marina.

Gianfranco Aurilio
