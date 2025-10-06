|
|
|Trofeo CONI 2025: doppio oro per la Basilicata con Rocco e Giuseppe Gallo cat, 10/12 anni
6/10/2025
|Si è svolto dal 28 settembre al 1° ottobre a Lignano Sabbiadoro (Friuli Venezia Giulia) il Trofeo CONI 2025, grande evento nazionale dedicato ai giovani atleti delle discipline olimpiche. La Fipe Basilicata ha brillato grazie alle prestazioni dei giovanissimi Rocco Gallo e Giuseppe Gallo, che hanno conquistato due primi posti nelle categorie 10/12 anni.
Alla manifestazione, presenziata dal nuovo presidente del CONI nazionale Buonfiglio, hanno partecipato oltre 4.600 tra atleti e allenatori provenienti da tutte le regioni italiane, dando vita a una vera mini Olimpiade giovanile. Suggestiva la parata delle Regioni e laccensione della Fiamma Olimpica allo stadio del Villaggio Bella Italia. La Regione Lombardia si è aggiudicata il trofeo finale.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua