Trofeo CONI 2025: doppio oro per la Basilicata con Rocco e Giuseppe Gallo cat, 10/12 anni

6/10/2025



Si è svolto dal 28 settembre al 1° ottobre a Lignano Sabbiadoro (Friuli Venezia Giulia) il Trofeo CONI 2025, grande evento nazionale dedicato ai giovani atleti delle discipline olimpiche. La Fipe Basilicata ha brillato grazie alle prestazioni dei giovanissimi Rocco Gallo e Giuseppe Gallo, che hanno conquistato due primi posti nelle categorie 10/12 anni.

Alla manifestazione, presenziata dal nuovo presidente del CONI nazionale Buonfiglio, hanno partecipato oltre 4.600 tra atleti e allenatori provenienti da tutte le regioni italiane, dando vita a una vera mini Olimpiade giovanile. Suggestiva la parata delle Regioni e laccensione della Fiamma Olimpica allo stadio del Villaggio Bella Italia. La Regione Lombardia si è aggiudicata il trofeo finale.


