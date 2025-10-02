|
|Siccità in Basilicata: la Regione verso lo stato di emergenza
2/10/2025
Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, chiederà al Governo lo stato di emergenza di rilievo nazionale a causa del deficit idrico che interessa tutto il territorio regionale. La Giunta ha approvato una delibera che dà mandato a Bardi di inviare la richiesta, comprensiva della nomina di un commissario straordinario per gestire la crisi. La decisione arriva in seguito all’aggravarsi della siccità in Basilicata. Lo scorso 23 settembre, l’Osservatorio Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha segnalato un livello di severità idrica “elevato” per il comparto potabile nelle aree servite dagli schemi Basento-Camastra-Agri, Vulture-Melfese e Collina Materana. Lo stesso livello è stato rilevato anche per il comparto irriguo.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua