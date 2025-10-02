HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Siccità in Basilicata: la Regione verso lo stato di emergenza

2/10/2025



Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, chiederà al Governo lo stato di emergenza di rilievo nazionale a causa del deficit idrico che interessa tutto il territorio regionale. La Giunta ha approvato una delibera che dà mandato a Bardi di inviare la richiesta, comprensiva della nomina di un commissario straordinario per gestire la crisi. La decisione arriva in seguito all’aggravarsi della siccità in Basilicata. Lo scorso 23 settembre, l’Osservatorio Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha segnalato un livello di severità idrica “elevato” per il comparto potabile nelle aree servite dagli schemi Basento-Camastra-Agri, Vulture-Melfese e Collina Materana. Lo stesso livello è stato rilevato anche per il comparto irriguo.





ALTRE NEWS

CRONACA

2/10/2025 - Gaza e Flotilla: venerdì 3 ottobre sciopero generale nazionale Cgil
2/10/2025 - Siccità in Basilicata: la Regione verso lo stato di emergenza
2/10/2025 - Jeep si ribalta sulla Basentana: illesi il sindaco di Policoro e la moglie
1/10/2025 - Incidente sulla provinciale Oppido-Tolve-Genzano: cinque feriti

SPORT

1/10/2025 - La Pielle Matera medaglia d'argento a Spalato nella Lav Cup 2025
30/09/2025 - Serie C: AZ Picerno batte il Foggia 2-1 e ritrova la vittoria
30/09/2025 - Prima sconfitta per il Francavilla, mister Zangla:Troppo superficiali e nervosi, ma nessun dramma
29/09/2025 - Rinascita Lagonegro, nel test amichevole di Agnone si impone la Romeo Sorrento (3-1)

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo