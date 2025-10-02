Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, chiederà al Governo lo stato di emergenza di rilievo nazionale a causa del deficit idrico che interessa tutto il territorio regionale. La Giunta ha approvato una delibera che dà mandato a Bardi di inviare la richiesta, comprensiva della nomina di un commissario straordinario per gestire la crisi. La decisione arriva in seguito all’aggravarsi della siccità in Basilicata. Lo scorso 23 settembre, l’Osservatorio Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha segnalato un livello di severità idrica “elevato” per il comparto potabile nelle aree servite dagli schemi Basento-Camastra-Agri, Vulture-Melfese e Collina Materana. Lo stesso livello è stato rilevato anche per il comparto irriguo.