Si terranno giovedì 9 ottobre 2025 dalle ore 10 alle 13,30 (solo maggiorenni) e dalle 14,30 alle 18 (maggiorenni e minorenni) nella sala convegni di Una Hotels MH in via Germania al borgo Venusio di Matera e venerdì 10 ottobre 2025 dalle ore 9 alle 13,30 (solo maggiorenni) e dalle 14,30 alle 16 (maggiorenni e minorenni) nel Castello in piazza San Berardino da Siena 11 a Bernalda i casting per il nuovo film di Francis Ford Coppola, che sarà girato tra novembre e dicembre 2025 in Basilicata e in Calabria.

La produzione è alla ricerca di uomini e donne tra i 18 e i 72 anni e di minorenni dai 6 ai 17 anni (purché accompagnati da un genitore). Sono richiesti tratti somatici europei (francesi, inglesi, italiani, nord/europei). Possono candidarsi esclusivamente persone residenti o domiciliate in Basilicata.

Il film è ambientato negli anni ’30. Per garantire l’aderenza storica, non potranno partecipare persone con:

– sopracciglia o contorno labbra tatuati;

– unghie ricostruite (è richiesta la disponibilità a rimuoverle o ricostruirle ex novo);

– ritocchi evidenti di chirurgia estetica (es. filler labbra);

– tatuaggi visibili;

– capelli rasati, tagli doppi, meches o tinte non naturali.

Per ogni giornata di lavoro è previsto un compenso regolarmente retribuito secondo il CCNL di riferimento.

Per partecipare è necessario presentarsi con foto cartacea recente, in primo piano o piano americano, senza filtri né ritocchi (anche scattata con cellulare), con nome e cognome chiaramente indicati sul retro.



Non possono partecipare: dipendenti della P.A. e pensionati quota 100 o pensione anticipata.

Per info e candidature rivolgersi a Extras Casting Coordinator: Vanja Borozan – telefono: 375 8169425 –

castingfilm.matera@gmail.com

Assistenza casting a cura di Blu Video Casting.