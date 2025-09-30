Il Consiglio regionale della Basilicata, riunito nella giornata di oggi, ha approvato a maggioranza l’atto amministrativo n. 106/2025 (D.G.R. n. 522 del 2 settembre 2025) relativo al Bilancio Consolidato 2024 del Gruppo Regione Basilicata. Hanno votato a favore i consiglieri Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno e Polese; si è astenuto Pittella, contrari Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Marrese, Verri e Vizziello.

Il documento, redatto in base alle norme di armonizzazione contabile previste dai decreti legislativi 118/2011 e 126/2014, aggiorna l’analisi delle situazioni giuridico-economiche degli enti e società partecipate o controllate dalla Regione, definendo il perimetro di consolidamento.

Il bilancio 2024 si chiude con un risultato economico positivo pari a 116,8 milioni di euro, comprensivo delle quote di pertinenza di terzi, e un risultato di esercizio di gruppo di 141 milioni di euro. Tuttavia, rispetto al 2023 (146,1 milioni), si registra una flessione di circa 5,2 milioni, attribuita all’aumento degli oneri straordinari e alla svalutazione della partecipazione in Acqua S.p.A., liquidata nel corso dell’anno. Le quote di pertinenza di terzi hanno inciso per -24,2 milioni, determinando il risultato finale.

In Aula sono intervenuti, oltre al presidente Pittella, i consiglieri Cifarelli, Lacorazza e Napoli.



La seduta ha affrontato anche il tema della sanità regionale, con l’approvazione dei bilanci di previsione economici per il 2025 e il triennio 2025/2027 delle aziende sanitarie:

Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza (A.A. n. 57/2025);

IRCCS CROB di Rionero in Vulture (A.A. n. 58/2025);

ASM di Matera (A.A. n. 59/2025);

ASP di Potenza (A.A. n. 68/2025, riadozione del bilancio).

I provvedimenti sono stati approvati con i voti favorevoli della maggioranza, mentre in alcuni casi Pittella e Morea si sono astenuti.

L’Assessore Latronico, intervenuto sul quadro sanitario, ha illustrato linee e prospettive, ma le opposizioni hanno giudicato la sua relazione «una cronaca vuota, scollata dalla realtà». Secondo i consiglieri di centrosinistra e M5S, non sono stati affrontati i nodi centrali: liste d’attesa, carenze di personale, doppi turni di medici e infermieri, ritardi sugli investimenti PNRR e mancanza di cure di prossimità.

Di fronte a tali criticità, i consiglieri Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Marrese, Verri e Vizziello hanno abbandonato l’Aula prima della votazione sugli atti relativi alla sanità, diffondendo un comunicato in cui denunciano «sei anni di governo di centrodestra senza risultati concreti e con risorse delle compensazioni ambientali bruciate».

La seduta si è poi conclusa con il mancato numero legale sulla votazione dell’atto amministrativo n. 102/2025, riguardante il programma di reinvestimento presentato da Ater Potenza in materia di edilizia residenziale pubblica. È stato inoltre ritirato, per ulteriori verifiche, il provvedimento sul bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027 dell’Ater di Matera.

Il presidente Pittella ha infine proposto la convocazione di una seduta straordinaria dedicata alla crisi idrica, rinviando la discussione a una prossima riunione del Consiglio.



I comunicati stampa

30/09/2025 - Sanità Basilicata. Minoranza: Latronico e la sua vuota cronaca

Ci saremmo aspettati una profondità di analisi sui futuri scenari dell’andamento demografico ed epidemiologico, scenari di contesto più appropriati entro i quali collocare qualche elemento in più rispetto alle Linee Guida del Piano Sanitario Regionale. --> continua



30/09/2025 - Bilanci Aziende Sanitarie, sì dell’Aula a relazione II Ccp

Il Consiglio regionale della Basilicata, riunitosi oggi, ha approvato a maggioranza gli atti riguardanti i bilanci di previsione economici per l’anno 2025 e il triennio 2025/2027 delle Aziende sanitarie regionali. Gli atti approvati includono il bilancio dell’Azienda...-->continua



30/09/2025 - Sì Aula a Bilancio Consolidato 2024 Gruppo Regione Basilicata

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con voti favorevoli dei consiglieri regionali Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Polese, astenuto Pittella e contrari Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Marrese, Ver...-->continua







