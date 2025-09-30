Arrivano novità sul fronte del grano grazie alla pubblicazione da parte di Ismea del monitoraggio dei costi medi di produzione, un primo risultato della grande mobilitazione che ha visto ventimila agricoltori in piazza, di cui mille dalla Basilicata, per dire basta ai trafficanti di grano, come si legge da comunicato stampa Coldiretti. L’organizzazione sottolinea che stabilire i costi di produzione come riferimento minimo è fondamentale per garantire un prezzo equo, fermare le speculazioni e tutelare sia gli agricoltori sia i consumatori. Negli ultimi quattro anni le quotazioni pagate ai produttori sono calate tra il 35% e il 40%, mettendo a rischio semine e reddito. Coldiretti propone la Commissione Unica Nazionale sul grano duro, contratti di filiera con contributi pubblici e crediti d’imposta, blocco delle importazioni sleali e trasparenza sull’origine del prodotto. L’obiettivo è garantire ricavi adeguati agli agricoltori, sostenere il Made in Italy e difendere la sovranità alimentare nazionale.