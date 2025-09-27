Basilicata protagonista del bando 'Housing' del Ministero dell'Università e della Ricerca: sono 131 le candidature per Matera e 103 per Potenza per la realizzazione di posti letto a prezzo calmierato, grazie a un investimento complessivo di 1,2 miliardi di euro finanziato dal Pnrr. Il ministro Anna Maria Bernini ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti “una misura fondamentale di equità sociale e una leva strategica per garantire il diritto allo studio”, rafforzando attrattività e competitività del sistema universitario italiano. A livello nazionale sono 60.300 i posti letto richiesti. Il bando, supportato tecnicamente da Cassa Depositi e Prestiti, resta aperto e le domande possono ancora essere presentate.