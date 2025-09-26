A Policoro, nella mattinata odierna, due auto si sono scontrate in via Nazionale: uno dei conducenti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Giovanni Paolo II°. La notizia è stata diffusa dal giornalista Filippo Mele tramite il suo blog. Meno gravi le condizioni dell’altro automobilista, ricoverato in codice verde. Sul posto polizia stradale, polizia locale e 118 Basilicata. Effettuati i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.