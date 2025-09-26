HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Policoro: incidente in via Nazionale, un ferito grave

26/09/2025



A Policoro, nella mattinata odierna, due auto si sono scontrate in via Nazionale: uno dei conducenti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Giovanni Paolo II°. La notizia è stata diffusa dal giornalista Filippo Mele tramite il suo blog. Meno gravi le condizioni dell’altro automobilista, ricoverato in codice verde. Sul posto polizia stradale, polizia locale e 118 Basilicata. Effettuati i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.




Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



