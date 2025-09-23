Riapprovato a giugno scorso il progetto di costruzione del primo lotto di competenza Asp per la realizzazione del Polo Unico della Salute da realizzare a Lagonegro, si può ora procedere alla gara d’appalto dei lavori. A sancirlo, la delibera n.782/2025 firmata dal Commissario Straordinario della Asp Basilicata Massimo De Fino che affida la procedura alla Sua-Rb. Il valore economico dei lavori per la realizzazione della palazzina e della centrale degli impianti tecnologici a servizio dell’intero ospedale è pari a 14 milioni di euro con cui verrà ampliato il plesso ospedaliero anche mediante adeguamento e messa in sicurezza dei reparti. La gara per l’affidamento dei lavori sarà espletata mediante procedura aperta e l’importo economico previsto è a valere sul fondo FSC per lo sviluppo e la coesione) e su fondi regionali. Personale soddisfazione del Commissario Straordinario della Asp Basilicata Massimo De Fino “per aver approvato una delibera che renderà più fruibile la sanità dell’area sud della regione. Andremo a garantire ai cittadini una maggiore serenità nell’ambito della fruizione dei servizi. E’ una delibera che consente di dare avvio ad una procedura che porterà alla realizzazione di un ospedale più moderno e certamente più rispondente alle necessità di cura dell’utenza”.

Evidenziando che la procedura di gara sicuramente avverrà in tempi celeri, De Fino ricorda che “quello di Lagonegro è già oggi un polo sanitario in posizione centrale rispetto alle esigenze di pazienti, tanto che l’utenza proviene non solo dalle aree interne lucane ma anche dalle aree limitrofe come l’alta Calabria e dalla bassa Campania, per cui è forte l’intenzione di garantire sempre più maggiori servizi e migliore fruizione anche degli ambienti, in sintonia con una presa in carico totale dell’utenza”. Sulla questione è intervenuto anche l’Assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr Cosimo Latronico per cui "la Regione Basilicata conferma, con azioni concrete e coerenti rispetto agli impegni assunti con cittadini e amministratori locali, la massima attenzione nei confronti dell’ospedale di Lagonegro che resta presidio sanitario strategico per l’intera area sud lucana nonché punto di riferimento sanitario interregionale tra Basilicata, Campania e Calabria. La direzione intrapresa è quella giusta: un ospedale moderno, efficiente e pienamente rispondente ai bisogni di cura e assistenza. Il nostro obiettivo è chiaro- conclude l’Assessore- e va nella direzione di rafforzare i territori e dare certezze alle comunità".