|Matera tra le location del nuovo film di Francis Ford Coppola
21/09/2025
Un nuovo set internazionale si prepara ad animare i Sassi: Matera sarà tra le location del prossimo film di Francis Ford Coppola. Il regista, tra i più premiati della storia del cinema con sei Oscar, due Palme d’Oro e un Leone d’Oro alla carriera, ha scelto la città lucana come sfondo per alcune scene della sua nuova opera ambientata nell’Ottocento. I sopralluoghi degli ultimi giorni, che hanno visto in primo piano Palazzo Malvinni Malvezzi, hanno confermato l’interesse per la città. Il ciak è atteso entro la fine dell’anno, probabilmente a novembre, e il set dovrebbe coinvolgere anche la Calabria e una località della provincia di Potenza, in attesa dell’annuncio ufficiale.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua