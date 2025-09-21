Un nuovo set internazionale si prepara ad animare i Sassi: Matera sarà tra le location del prossimo film di Francis Ford Coppola. Il regista, tra i più premiati della storia del cinema con sei Oscar, due Palme d’Oro e un Leone d’Oro alla carriera, ha scelto la città lucana come sfondo per alcune scene della sua nuova opera ambientata nell’Ottocento. I sopralluoghi degli ultimi giorni, che hanno visto in primo piano Palazzo Malvinni Malvezzi, hanno confermato l’interesse per la città. Il ciak è atteso entro la fine dell’anno, probabilmente a novembre, e il set dovrebbe coinvolgere anche la Calabria e una località della provincia di Potenza, in attesa dell’annuncio ufficiale.