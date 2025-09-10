Domani, 11 settembre 2025, a Potenza si terrà la cerimonia di avvicendamento al Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Alla presenza delle autorità, il Colonnello Michele Onorato passerà il testimone al Colonnello Massimiliano Tibollo, presso la sede del Comando Regionale Basilicata. Onorato, in carica dal 2021, aveva già conosciuto la Basilicata da giovane ufficiale a Lauria, per poi proseguire la carriera tra incarichi di rilievo a Giugliano in Campania, al Comando Generale e al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, dove ha diretto le sezioni Riciclaggio e Frodi Comunitarie. Tibollo arriva a Potenza dopo tre anni alla guida del Comando provinciale di Taranto, lasciato al Colonnello Vincenzo Cantore. La cerimonia sarà seguita, alle 11:30, da una breve intervista con i due ufficiali.