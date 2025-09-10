|
|
|Cambio al vertice delle Fiamme Gialle di Potenza: Tibollo subentra a Onorato
10/09/2025
Domani, 11 settembre 2025, a Potenza si terrà la cerimonia di avvicendamento al Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Alla presenza delle autorità, il Colonnello Michele Onorato passerà il testimone al Colonnello Massimiliano Tibollo, presso la sede del Comando Regionale Basilicata. Onorato, in carica dal 2021, aveva già conosciuto la Basilicata da giovane ufficiale a Lauria, per poi proseguire la carriera tra incarichi di rilievo a Giugliano in Campania, al Comando Generale e al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, dove ha diretto le sezioni Riciclaggio e Frodi Comunitarie. Tibollo arriva a Potenza dopo tre anni alla guida del Comando provinciale di Taranto, lasciato al Colonnello Vincenzo Cantore. La cerimonia sarà seguita, alle 11:30, da una breve intervista con i due ufficiali.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua