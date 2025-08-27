|
|
|Rapina a mano armata in un centro scommesse di Marconia, indagini in corso
27/08/2025
Rapina a mano armata nella tarda serata di ieri a Marconia di Pisticci, dove un centro scommesse è stato preso di mira da un uomo armato di pistola. Secondo quanto riportato dal TGR Basilicata, il malvivente avrebbe fatto irruzione poco dopo le 23, intimando ai presenti di consegnare l’incasso, pari a diverse migliaia di euro, prima di dileguarsi. Sono in corso indagini della Polizia, coordinate dalla Procura di Matera, per accertare se l’azione sia stata compiuta da un singolo o con l’appoggio di complici. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza, mentre resta da definire l’ammontare esatto della refurtiva.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua