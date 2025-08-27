HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Rapina a mano armata in un centro scommesse di Marconia, indagini in corso

27/08/2025



Rapina a mano armata nella tarda serata di ieri a Marconia di Pisticci, dove un centro scommesse è stato preso di mira da un uomo armato di pistola. Secondo quanto riportato dal TGR Basilicata, il malvivente avrebbe fatto irruzione poco dopo le 23, intimando ai presenti di consegnare l’incasso, pari a diverse migliaia di euro, prima di dileguarsi. Sono in corso indagini della Polizia, coordinate dalla Procura di Matera, per accertare se l’azione sia stata compiuta da un singolo o con l’appoggio di complici. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza, mentre resta da definire l’ammontare esatto della refurtiva.




