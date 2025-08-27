L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata continuerà a essere guidata da Donato Ramunno, confermato nel ruolo di Direttore Generale per il prossimo triennio. La decisione assunta dalla Giunta regionale intende valorizzare il percorso già intrapreso dall’Agenzia, puntando su stabilità gestionale e rafforzamento delle attività a tutela del territorio e dei cittadini lucani.

Di seguito riportiamo le dichiarazione del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi: “Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Donato Ramunno, confermato nella carica di Direttore Generale di ARPAB per il prossimo triennio. La fiducia che io e l’intera Giunta regionale abbiamo rinnovato nei suoi confronti è il riconoscimento del buon lavoro svolto fino ad oggi e della professionalità dimostrata. La conferma di Ramunno rappresenta un segno di continuità amministrativa che riteniamo fondamentale per garantire stabilità, efficienza e ulteriori passi avanti nell’attività dell’Agenzia a servizio dei cittadini e del territorio lucano”.