Basilicata. Cedimento sul viadotto Tiera: stop ai treni e frazioni isolate

10/08/2025



Intervento urgente questa mattina sul viadotto Tiera, lungo il vecchio tracciato Potenza-Tiera di Vaglio in direzione Melfi, dopo il cedimento strutturale di un pilone che minaccia anche la sottostante linea ferroviaria per Foggia. Per motivi di sicurezza, la circolazione ferroviaria è stata interrotta e sostituita da autobus lungo l’intera tratta. Sul posto Vigili del Fuoco, Protezione Civile, tecnici della Provincia e del Comune di Potenza per mettere in sicurezza l’area e valutare percorsi alternativi. Tre frazioni – Bosco Grande, Bosco Piccolo e Barrata – risultano al momento isolate. L’assessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe ha sottolineato l’impegno delle istituzioni nel garantire la priorità alla sicurezza e nel limitare i disagi con servizi su gomma, mentre la Provincia procederà alla demolizione del manufatto danneggiato.




