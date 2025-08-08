HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Botulismo in Sardegna e Calabria: Ministero della Salute attiva protocolli demergenza

8/08/2025



''A seguito di due importanti cluster di intossicazione botulinica che si sono verificati nelle ultime settimane in Sardegna e Calabria, il Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della Salute ha immediatamente attivato tutti i protocolli sanitari". Lo rende noto lo stesso ministero in una nota. "Il sistema di intervento - dice Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie - ha reagito prontamente garantendo ai pazienti l'accesso tempestivo ai trattamenti antidotici salvavita". La rapidità dell'intervento, prosegue Campitiello, "è stata possibile grazie alla rete capillare della Scorta strategica Nazionale Antidoti e Farmaci (Snaf) e alla collaborazione sinergica di tutti gli enti coinvolti. Ricordo che gli alimenti a rischio di tossina botulinica sono le conserve casalinghe preparate sottovuoto, in olio o acqua e, raramente, si tratta di prodotti industriali. Ecco perché è importante rispettare le regole previste per la corretta e sicura preparazione e conservazione degli alimenti".




