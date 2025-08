L’esodo estivo entra nel vivo e il Sud Italia si prepara ad affrontare un traffico intenso lungo le sue principali arterie stradali. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, nel solo weekend si prevedono oltre 13 milioni di spostamenti di veicoli. Luglio ha già visto 234,7 milioni di passaggi sull’intera rete Anas.

Particolarmente interessate le direttrici del Meridione: l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, che collega Campania, Basilicata e Calabria, sarà tra le più trafficate insieme alla statale 106 Jonica e alla 18 Tirrena Inferiore. In Sicilia, occhi puntati sulle A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, in Sardegna sulla SS131 Carlo Felice.

Per agevolare i flussi, Anas ha sospeso 1.348 cantieri e attivato 2.500 addetti in turnazione h24. Previsto bollino nero sabato 2 agosto, con picchi in uscita dai centri urbani verso le località balneari del Sud. Rientri e traffico sostenuto domenica. Il divieto ai mezzi pesanti è in vigore per tutto il weekend.

Intanto, un grave episodio si è verificato sulla SS598 “Fondo Valle d’Agri” all’altezza di Villa d’Agri: un mezzo pesante che trasportava un escavatore ha urtato con il braccio meccanico un cavalcavia nel comune di Viggiano (PZ), danneggiandolo e coinvolgendo un’auto in transito. Fortunatamente, non si registrano vittime.