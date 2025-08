Alle ore 9.30 di domenica 3 agosto torneranno a rombare i motori della “Coppa Città di Muro Lucano - Trofeo San Gerardo Maiella”, giunta alla 13ma edizione e pronta a regalare nuove emozioni sulla insidiosa serpentina di 2.995 metri ricavata sui tornanti della SP ex SS 7 Appia fino all’abitato del paese. Sono sessantanove le vetture che hanno chiesto di partecipare alla corsa valida come settima prova della Coppa ACI Sport 4° zona e penultima tappa delle specialità Turistica Slalom, e per il 22° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia e Basilicata).



Con il numero “1” ben visibile sulla sua inseparabile Osella PA21, il potentino Carmelo Coviello punta a bissare il successo del 2024, anno che ha segnato il ritorno - dopo dodici anni di fermo - della gara organizzata da Basilicata Motorsport e voluta dall’amministrazione guidata da Giovanni Setaro, onorando il santo patrono della Basilicata, nato proprio a Muro Lucano. Un grande pubblico accolse la vittoria del “barbiere volante” portacolori della scuderia Progetto Corsa che questa competizione l’aveva vista da ragazzino sognando di conquistarla. Non staranno certo a guardare gli avversari ed un particolare sembrerebbe avere le caratteristiche per insidiare il trono, si tratta del concittadino Berardino Vaccaro, per la scuderia Vesuvio a bordo della Renault Suzuki turbo 1400 con il numero “3”, già secondo, dietro di lui, poco più di un mese fa allo slalom di Picerno. Con i colori della Vesuvio, “indosserà” il numero 2 la monoposto Elia Avrio St09 Suzuki 1400 di Antonio Emanuele Tizzani, che completa il quadro delle E2SC. Sono quattro le silhouette in gara con la presenza della Fiat X1/9 di Maurizio Pepe, della Peugeot 106 di Francesco Scrocca, della Fiat 600 Suzuki Giovanni Piccolo e della Lancia Y10 di Andrea Cuomo. Un bel duello si annuncia in E1 Italia tra Vuolo, Telesca, Summa, Murino, Ragno e Bisogno, quest’ultimo il dominatore della categoria nella passata edizione. Sono sei anche i candidati nel parterre della Racing Start Plus. Il gruppo N risulta il più numeroso, con 22 concorrenti iscritti, seguito dai 9 della Racing Start e dagli 8 della Speciale Slalom. In solitaria la Fiat 500 bicilindrica di Raffaele Pagano.



Il programma dell’evento inizierà nel pomeriggio di domani, sabato 2 agosto con le verifiche sportive e tecniche che saranno effettuate nei locali del piazzale Mercato in contrada Pascone, mentre la Direzione Gara e la sala stampa saranno ubicate presso il Municipio. Domenica 3 agosto, sulla linea di start alle ore 9.00 il direttore di gara Carmine Capezzera terrà il briefing con i piloti partecipanti. Alle 9.30 scatterà il giro di ricognizione del percorso, rallentato da dodici birillate, seguito da tre manches di gara, fino alle 15.30 circa con premiazione prevista mezz’ora dopo in piazza Roma. Ai fini della composizione della classifica sarà considerato il miglior risultato individuale registrato tra i tre passaggi con l’assegnazione di dieci secondi di penalità per ciascun birillo accidentalmente colpito.



La strada provinciale ex SS7 Appia sarà chiusa al traffico dalle ore 8.00 del 3 agosto fino al termine della corsa. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Basilicata Motorsport.