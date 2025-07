Nel giorno che segna la fine della lunga ondata di caldo, con una tregua attesa già dalla tarda serata di oggi, la Basilicata è stata colpita da numerosi incendi, alimentati dalle elevate temperature e dal vento.

L’ultimo rogo in ordine di tempo è divampato a Massa di Maratea, dove si è reso necessario l’intervento aereo. Le fiamme, tuttavia, avevano già colpito in precedenza diverse aree del territorio: località Cesine a Pisticci, la provinciale 154 a Montalbano, Ferrandina Scalo, San Chirico Raparo, e la zona del Vulture Alto-Bradano, tra Barile e Rionero in Vulture.

Altri focolai si sono sviluppati anche a Monticchio, nel Vulture, e a Melfi.

Particolarmente critica la situazione a Rionero in Vulture, lungo la strada per Monticchio, dove nella notte si è riattivato l’incendio già scoppiato nella giornata di ieri. Dalle 7:30 del mattino è in azione l’elicottero BasmT della Protezione Civile della Regione Basilicata, partito da Pisticci, in attesa dell’arrivo del Canadair richiesto alla SOUP dal DOS presente sul posto.

I numerosi incendi hanno sollevato una grande quantità di cenere nell’aria che, spinta dal vento, sta rendendo il cielo opaco e poco limpido su ampie aree del territorio.



foto vigili del fuoco Lauria