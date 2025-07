La mountain bike strizza ancora l’occhio a Baragiano. In programma domenica 27 luglio la seconda edizione del Trofeo del Basileus a cura dell’Ascd Baragiano Pedala Finalmente che riparte dal successo della gara di esordio dello scorso anno.



Partendo da piazza del Plebiscito il percorso è ad anello di 4,2 chilometri di cui i primi 300 metri nel centro cittadino e poi attraverso una gradinata, si imbocca lo sterrato con tratti anche ombreggiati. L'arrivo è previsto in Piazza del Plebiscito dopo gli ultimi 300 metri percorsi su tratto asfaltato. Questa gara fa parte del circuito regionale lucano Lucus Ameni, che ingloba altre tre gare di mountain bike nella regione, confermando l'importanza di questo evento nel panorama della mountain bike lucana.



Ritrovo per tutti i partecipanti a Baragiano, in piazza del Plebiscito alle 8:00, mentre la partenza è prevista alle 9:30. Arrivo sempre in piazza del Plebiscito. Al termine della manifestazione, è previsto un pasta party per tutti i partecipanti.



Sempre domenica 27 luglio, in parallelo al Trofeo del Basileus per categorie agonistiche e amatoriali, i giovanissimi under 13 avranno l'opportunità di partecipare al Trofeo Castelluccese a Castelluccio Inferiore. Il circuito, di lunghezza variabile tra i 450 e i 750 metri, sarà ripetuto più volte a seconda dell’età di ogni baby partecipante. Ritrovo presso la Fiumara del Pegno, sulla pista ciclabile alle 8:30. La partenza è prevista alle 9:45 dalla stessa pista ciclabile. Un'ottima occasione per i giovanissimi in cui mettersi alla prova in una sana competizione e divertirsi con la mountain bike, nell’ambito del campionato regionale per società giovanissimi FCI Basilicata.