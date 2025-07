La nuova settimana sarà segnata da un contrasto meteorologico estremo: l’Italia si troverà letteralmente spaccata in due, con il Nord colpito da forti temporali e il Sud investito da un’ondata di caldo africano senza precedenti.

Per la Basilicata si prevedono temperature record. Già da oggi il caldo si è fatto sentire, ma da domani i valori aumenteranno ulteriormente. L’anticiclone africano entrerà nel vivo soprattutto in Sicilia, portando con sé una massa d’aria rovente che farà impennare i termometri ben oltre i 40°C, come accadrà anche in Puglia, Basilicata e Sardegna. In Sicilia sono previsti picchi fino a 45°C.

Lunedì in Basilicata sarà una giornata caratterizzata da condizioni di tempo stabile: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime saranno comprese tra 35 e 40 gradi, mentre quelle notturne non subiranno variazioni significative. Il caldo rimarrà pressocché invariato almeno fino a venerdì 25 luglio, quando, secondo i modelli meteorologici, farà il suo ingresso il Maestrale.

Questo vento, provvidenziale, spingerà il fronte perturbato anche verso le regioni centro-meridionali, determinando un calo sensibile delle temperature e sancendo la fine — seppur temporanea — della bolla africana.

A Matera, nella giornata di domani, sono previste temperature massime fino a 40-41 gradi. Martedì, Policoro e l’area del Metapontino sfioreranno i 40 gradi, con Tursi tra i centri più caldi della regione. A Potenza, si supereranno i 35 gradi, ma le zone interne, come il Senisese e il Vulture-Melfese, registreranno picchi persistenti tra 38 e 40 gradi.

La costa tirrenica della Basilicata sarà relativamente più fresca: Maratea, infatti, non dovrebbe registrare temperature estreme, pur rimanendo inserita in un contesto climatico comunque incandescente.

Lasiritide.it